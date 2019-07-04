2019-07-04T19:48:40+03:00
Общество

В детсадах Набережных Челнах осы угрожают воспитанникам и персоналу

Ребят и их воспитателей от опасности в итоге уберегли спасатели
Лика ИСАЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Накануне в службу спасения позвонили сразу из двух детсадов Набережных Челнов с сообщением о незваных гостях - на территорию дошкольных учреждений прилетели рои ос.

Так, опасные насекомые поселились в детсаду №3 в поселке Сидоровка на улице Гвардейской, и в детсаду №56 микрорайона 31/14, что в Новом Городе.

На помощь выехали специалисты Набережночелнинского поисково-спасательного отряда – Филиала Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Они в итоге уберегли ребят и их воспитателей от опасности, успешно пересадив в ведра осиные гнезда, которые потом аккуратно вывезли в безопасное место.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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