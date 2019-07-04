2019-07-04T18:46:26+03:00
Происшествия

В Татарстане спасатели разыскали заблудившегося в лесу мужчину

По предварительным данным, в медицинской помощи он не нуждался
Лика ИСАЕВА
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Спасатели искали мужчину в лесуСпасатели искали мужчину в лесуФото: Из материалов пресс-службы
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Поздно вечером 3 июля на единый телефон экстренных служб "112" позвонил мужчина и рассказал, что пропал его приятель. Они вместе приехали на природу отдыхать и находились между селами Красный Яр, Черепашье и Тарасово в Рыбно-Слободском и Мамадышском районов Татарстана.

В какой-то момент 42-летний мужчина ушел в лес один и не вернулся. Его попытались отыскать друзья самостоятельно, но уже темнело, и им пришлось звать на подмогу спасателей.

- Сообщение поступило 3 июля в 22.15, и на место выехали сотрудники ЗПСО№5, - сообщили в МЧС Татарстана. - Выяснилось, что турист ушел в лес в камуфляжной куртке и с серым рюкзаком. Розыски пропавшего затянулись из-за темноты, и увенчались успехом уже 4 июля в 1.20.

Пропавшего мужчину обнаружили в 1,5 километрах от деревни Черепашье на берегу реки Кама и передали встревоженным друзьям. По предварительным данным, в медицинской помощи он не нуждался

ИСТОЧНИК KP.RU

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