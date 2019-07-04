"Водителю повезло, что не запинали": в Казани иномарка проехала по «зебре», едва не наехав на пешеходов

СЕГОДНЯ 18:02 2019-07-04T18:02:22+03:00

Водитель сделал это когда, для людей на светофоре горел«зеленый» [видео]

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В Казани на перекрестке улиц Ленская и Декабристов красная «КИА Пиканто», не реагируя на по «красный» сигнал светофора, проехала сквозь поток пешеходов идущих по «зебре», при этом едва не сбив некоторых из них с ног. Грубое нарушение на камеру видеорегистратора удалось заснять другому автомобилисту. После видео было опубликовано в Сети.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/718457" frameborder="0"></iframe> В Казани иномарка проехала по «зебре», едва не наехав на пешеходов.соцсети

На кадрах видно, как водитель иномарки сначала останавливается на светофоре, но после, когда пешеходы выходят на «зебру», продолжает свое движение. Машина невозмутимо, как танк, едет прямо на людей, которым приходится расступаться перед ней, чтобы не попасть под колеса.

В соцсетях интернет-пользователи удивились не столько наглости автовладельца, сколько спокойствию пешеходов:

- А люди идут прям под машину. За рулем, конечно, балбесина, но пешеходы меня тоже удивили. Напрочь инстинкт самосохранения отбит.

- Я вот поражаюсь пешеходам-королям. Прут ведь. Сохранились перед выходом на улицу что ли?

Водителю, конечно, тоже досталось:

- Как выдают у нас права? Ведь люди могли пострадать!

- Водителю повезло, что не запинали.

- Срочно надо отправить видео в ГАИ и разобраться.

В соцсетях после начались вечные споры по поводу того, кто же был за рулем красной иномарки: женщина или мужчина?

ИСТОЧНИК KP.RU