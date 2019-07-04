2019-07-04T15:41:13+03:00
Происшествия

В Татарстане два пьяных подростка насмерть забили прохожего за отказ дать им сигареты

Парней задержали. Одному всего 14-ть, а второму 15-ть лет
Лика ИСАЕВА
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В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении них одной из предусмотренных законом мер пресечения.В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении них одной из предусмотренных законом мер пресечения.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Поздно ночью 4 июля возле дома по улице Шевченко в Альметьевске обнаружили тело 48-летнего местного жителя. Мужчина погиб в результате жестоких побоев. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Вскоре задержали и подозреваемых, которые во всем признались. Злоумышленникам всего15-ть и 14-ть лет. Несмотря на столь юный возраст, они уже хорошо знакомы правоохранителям - они состоят на учете в полиции.

Было установлено, что накануне вечером они напились и отправились искать приключения. В одном из дворов встретили незнакомого мужчину и попросили покурить. А когда получили отказ, напали. Подростки повалили прохожего на землю и стали прыгать на нем, после, сняв с него одежду разбросали ее по округе, и скрылись.

- В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении них одной из предусмотренных законом мер пресечения, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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