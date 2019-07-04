В Альметьевске водителя автобуса, из ревности зарезавшего своего диспетчера, отправили под стражу
В Альметьевске суд отправил под стражу 42-летнего водителя автобуса Сарвита Паймухина. Мужчину обвиняют в убийстве 38-летней подруги, которая работала в этом же автопредприятии диспетчером.
В Татарстане водитель автобуса зарезал своего диспетчера.соцсети
Как признался во время допросов сам мужчина, в этот день он во время выходного пришел ремонтировать свой автобус. Выпил, и к нему подошла подруга-диспетчер. В это время женщине на телефон пришло сообщение от другого мужчины с предложением встретиться.
Паймухин потребовал объяснений, но женщина не ответила и ушла к себе в диспетчерскую. Мужчина взял из автобуса нож и попытался зайти к ней, но не сумел - дверь была закрыта. Тогда Паймухин разбил стекло, залез в помещение и там несколько раз ударил потерпевшую ножом, после чего с места происшествия скрылся и спрятался в автобусе.
Женщина скончалась в больнице в тот же день.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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