В Альметьевске водителя автобуса, из ревности зарезавшего своего диспетчера, отправили под стражу

СЕГОДНЯ 14:57 2019-07-04T14:57:00+03:00

Погибшую водитель приревновал, когда к ней на телефон пришло сообщение от другого мужчины с предложением встретиться. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

42-летнего Сарвита Паймухина обвиняют в убийстве и пока идет следствие, он будет находится в камере [видео]

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В Альметьевске суд отправил под стражу 42-летнего водителя автобуса Сарвита Паймухина. Мужчину обвиняют в убийстве 38-летней подруги, которая работала в этом же автопредприятии диспетчером.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="268" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/718356" frameborder="0"></iframe> В Татарстане водитель автобуса зарезал своего диспетчера.соцсети

Как признался во время допросов сам мужчина, в этот день он во время выходного пришел ремонтировать свой автобус. Выпил, и к нему подошла подруга-диспетчер. В это время женщине на телефон пришло сообщение от другого мужчины с предложением встретиться.

Паймухин потребовал объяснений, но женщина не ответила и ушла к себе в диспетчерскую. Мужчина взял из автобуса нож и попытался зайти к ней, но не сумел - дверь была закрыта. Тогда Паймухин разбил стекло, залез в помещение и там несколько раз ударил потерпевшую ножом, после чего с места происшествия скрылся и спрятался в автобусе.

Женщина скончалась в больнице в тот же день.

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ИСТОЧНИК KP.RU