2019-07-04T14:57:00+03:00
Происшествия

В Альметьевске водителя автобуса, из ревности зарезавшего своего диспетчера, отправили под стражу

42-летнего Сарвита Паймухина обвиняют в убийстве и пока идет следствие, он будет находится в камере [видео]
Лика ИСАЕВА
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Погибшую водитель приревновал, когда к ней на телефон пришло сообщение от другого мужчины с предложением встретиться.Погибшую водитель приревновал, когда к ней на телефон пришло сообщение от другого мужчины с предложением встретиться.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Альметьевске суд отправил под стражу 42-летнего водителя автобуса Сарвита Паймухина. Мужчину обвиняют в убийстве 38-летней подруги, которая работала в этом же автопредприятии диспетчером.

В Татарстане водитель автобуса зарезал своего диспетчера.соцсети

Как признался во время допросов сам мужчина, в этот день он во время выходного пришел ремонтировать свой автобус. Выпил, и к нему подошла подруга-диспетчер. В это время женщине на телефон пришло сообщение от другого мужчины с предложением встретиться.

Паймухин потребовал объяснений, но женщина не ответила и ушла к себе в диспетчерскую. Мужчина взял из автобуса нож и попытался зайти к ней, но не сумел - дверь была закрыта. Тогда Паймухин разбил стекло, залез в помещение и там несколько раз ударил потерпевшую ножом, после чего с места происшествия скрылся и спрятался в автобусе.

Женщина скончалась в больнице в тот же день.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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