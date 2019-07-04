В Казани Минтимер Шаймиев открыл мемориальную доску композитору и певцу Ильгизу Мазитову
В четверг, 4 июля, в Казани состоялось открытие мемориальной доски композитору, певцу, заслуженному деятелю искусств России и Татарстана Ильгизу Мазитову. Она появилась на фасаде дома №14 по улице Малая Красная. Автором проекта выступил казанский скульптор Фаниль Валиуллин.
В торжественном мероприятии приняли участие государственный советник республики Минтимер Шаймиев и жена композитора Галина. Кроме того, на церемонии присутствовали родственники, друзья и коллеги Ильгиза Мазитова.
- Он всю жизнь работал в области искусства, поддерживал талантливых молодых артистов, тем самым воспитал целую плеяду творческих личностей, внесших большой вклад в развитие национальной культуры. Это прекрасный пример для всех нас. Он оставил глубокий след в истории нашей культуры, его творчество - бесценное наследие, - сказал во время открытия мемориальной доски Минтимер Шаймиев
Все собравшиеся на церемонии прослушали произведения Мазитова, а после возложили в память о нем цветы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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