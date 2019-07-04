В Татарстане пастух утонул в цистерне с молоком
Во время утренней дойки в агрофирме в селе Ульянкова Кайбицкого района Татарстана пропал 51-летний пастух. Мужчину на время поработать за себя оставил местный сторож. А когда вернулся, то не нашел пастуха.
Тело мужчины в итоге обнаружили в цистерне для сбора молока глубиной около 2 метров. Экспертиза показала, что мужчину утонул. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили в СУ СКР Татарстана.
Как уже успели установить следователи, пастух решил выпить холодного молока из цистерны. Он попытался зачерпнуть его, но упал в заполненную емкость. На месте происшествия также нашли принесенную погибшим кружку.
По результатам проверки будет вынесено решение возбуждать уголовное дело по данному факту или нет.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»