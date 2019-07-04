2019-07-04T14:37:18+03:00
Происшествия

В Татарстане пастух утонул в цистерне с молоком

По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка
Лика ИСАЕВА
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По предварительным данным, пастух решил испить холодного молока и упал в него.По предварительным данным, пастух решил испить холодного молока и упал в него.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во время утренней дойки в агрофирме в селе Ульянкова Кайбицкого района Татарстана пропал 51-летний пастух. Мужчину на время поработать за себя оставил местный сторож. А когда вернулся, то не нашел пастуха.

Тело мужчины в итоге обнаружили в цистерне для сбора молока глубиной около 2 метров. Экспертиза показала, что мужчину утонул. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили в СУ СКР Татарстана.

Как уже успели установить следователи, пастух решил выпить холодного молока из цистерны. Он попытался зачерпнуть его, но упал в заполненную емкость. На месте происшествия также нашли принесенную погибшим кружку.

По результатам проверки будет вынесено решение возбуждать уголовное дело по данному факту или нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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