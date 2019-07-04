2019-07-04T14:10:24+03:00
Общество

В Казани официально открыли еще одну мечеть

Она расположилась на Мамадышском тракте
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: dumrt.ruФото: dumrt.ru
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В этот четверг, 4 июля, в Казани официально открыли еще одну мечеть – «С лах» (Мамадышский тракт,18).

В торжественной церемонии приняли участие муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, советник президента республики Камиль Исхаков, а также президент региональной Академии наук Макзюм Салахов.

Именно он и его брат много лет назад дали обет на этом месте построить мечеть.

После церемонии открытия в «С лах» была прочитана проповедь и совершен полуденный намаз.

Как отмечают в Духовном управлении мусульман Татарстана, новая мечеть на Мамадышском тракте имеет площадь в 500 квадратных метров и может за раз вместить 300 верующих. Ее строительство было начато в 2015 году. Сейчас мечеть работает и ее посещают жители поселков Большие Клыки, Константиновка и ЖК «Весна».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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