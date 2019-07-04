Роспортебнадзор Татарстана не рекомендует купаться на трех пляжах Казани

СЕГОДНЯ 15:15 2019-07-04T15:15:48+03:00

Ответственным за данные пляжи лицам уже направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты управления также забраковали места отдыха у воды в Зеленодольске, Альметьевске, Лениногорске и Набережных Челнах

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В Татарстане, несмотря на довольно прохладную погоду для купания, Роспотребнадзор продолжает исследовать воду в местах отдыха. Так, по данным на 4 июля, было установлено, что она не соответствует гигиеническим требованиям на пляжах в пяти городах республики.

Так, в в Казани в «черный список» попали: «Нижнее Заречье», «Большое Лебяжье» и «Глубокое».

Забраковали специалисты Роспотребнадзора и городские пляжи Зеленодольска, Альметьевска, Лениногорска и Набережных Челнов. Причина того – пробы воды на них не соответствовали микробиологическим, санитарно-химическим и вирусологическим показателям.

Ответственным за данные пляжи лицам уже направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания.

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ИСТОЧНИК KP.RU