2019-07-04T13:55:31+03:00
Происшествия

Жителя Чебоксар будут судить за то, что он до смерти избил свою тещу

При этом мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, когда также забил родного дядю
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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48-летнего жителя столицы Чувашии будут судить за гибель его тещи.

Как следует из материалов уголовного дела, 15 апреля текущего года у себя дома пьяный мужчина учинил скандал с 93-летней потерпевшей.

Несмотря на преклонный возраст тещи, зять жестоко избил ее. Как установили потом следствие, пенсионерке было нанесено не менее 26 ударов руками по голове и телу. От полученных в ходе избиения травм теща вскоре скончалась на месте происшествия.

- В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Согласно комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, оснований для признания его невменяемым не имеется, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Расследование данного уголовного дела завершено, материалы переданы в суд.

При этом отмечается, что мужчина в 2012 году уже был осужден за подобное преступление – он до смерти избил своего дядю. Так, что в его действиях усматривается рецидив.

ИСТОЧНИК KP.RU

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