Более 100 млн рублей привлекли депутаты Госсовета РТ для помощи социальным организациям Татарстана

СЕГОДНЯ 13:18 2019-07-04T13:18:23+03:00

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В четверг, 4 июля, на заседании Президиума Государственного Совета РТ заместитель председателя республиканского парламента, член фракции «Единая Россия» Римма Ратникова представила отчет за пять лет работы по патронажу 65 социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) Татарстана. Парламентарии реализовали различные благотворительные проекты в общей сумме более чем на 100 млн рублей.

Одна из традиционных практик в работе Госсовета Татарстана – шефство над социальными организациями: домами-интернатами для престарелых, детскими домами, психоневрологическими интернатами, социальными приютами, домами ребенка, коррекционными школами.

В самом начале работы Госсовета V созыва, в ноябре 2014 года, Президиум республиканского парламента принял постановление, в соответствии с которым каждый депутат был закреплен за конкретным учреждением, вошел в состав наблюдательного или попечительского совета.

– Подобная практика существовала и ранее, однако депутаты курировали лишь СОНКО, подведомственные Минсоцтруда РТ, – пояснила Римма Ратникова. – В 2014 году депутаты взяли патронаж над учреждениями, которые относятся к системе республиканского Минздрава и Минобрнауки. В общей сложности круг расширился до 65 учреждений.

За пять лет во многих учреждениях благодаря поддержке депутатов был произведен ремонт помещений и благоустройство территорий. Депутаты неоднократно оказывали помощь в приобретении инвентаря и оборудования, бытовой техники. Это позволило существенно улучшить условия проживания подопечных – в том числе ветеранов и детей-сирот.

Так, депутатское объединение «Мэрхэмэт – Милосердие», куда вошли женщины-депутаты фракции «Единой России», в 2015-2016 годах организовали проект «Наш ветеран», благодаря которому удалось собрать благотворительные средства (почти 20 млн рублей) на ремонт 17 домов-интернатов, где проживают ветераны. Еще 53 млн рублей депутаты-единороссы собрали в 2017-2018 годах в рамках еще одной инициативы – «Сможем вместе» – благодаря которой удалось благоустроить и отремонтировать 17 приютов для детей-сирот.

– В общей сложности на помощь социально ориентированным НКО депутаты помогли привлечь более 100 млн рублей, – сообщила Римма Ратникова.

Подводя итоги обсуждения отчетного доклада председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин отметил, что вклад каждого депутата важен – вне зависимости от того, насколько финансово емкие проекты он сумел реализовать:

– У одного депутата есть возможность сделать пожертвование или привлечь средства благотворительного фонда, а у другого нет – но он готов вкладывать время и силы, чтобы организовать творческий памятный вечер для ветеранов, вывезти детей на экскурсию в Елабугу, Болгар или Свияжск. Третий депутат дарит престарелым жителям подписку на республиканские газеты – и люди ему за это благодарны. На первый взгляд вклад каждого различается. Но на самом деле главный вклад – это внимание к людям. И нам очень важно продолжать эту работу и дальше, в новом созыве Госсовета, - сказал спикер татарстанского парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU