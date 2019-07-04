Жители Казани жалуются на крыс, бегающих у детского неврологического санатория

СЕГОДНЯ 13:37 2019-07-04T13:37:57+03:00

Грызуны нередко посещают и находящиеся рядом игровые площадки

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У детского неврологического санатория на улице Чишмяле в Казани бегают крысы. Об этом в «Народный контроль» пожаловался местный житель Александр Ш.

- В указанном районе имеются также детсады, школы, детские площадки. Прошу принять меры по уничтожению опасных грызунов, - написал мужчина.

Сейчас заявка Александра находится на этапе автоопределения.

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ИСТОЧНИК KP.RU