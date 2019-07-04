2019-07-04T13:37:57+03:00
Общество

Жители Казани жалуются на крыс, бегающих у детского неврологического санатория

Грызуны нередко посещают и находящиеся рядом игровые площадки
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Горожане просят уничтожить опасных грызуновГорожане просят уничтожить опасных грызуновФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

У детского неврологического санатория на улице Чишмяле в Казани бегают крысы. Об этом в «Народный контроль» пожаловался местный житель Александр Ш.

- В указанном районе имеются также детсады, школы, детские площадки. Прошу принять меры по уничтожению опасных грызунов, - написал мужчина.

Сейчас заявка Александра находится на этапе автоопределения.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Водителю повезло, что не запинали": в Казани иномарка проехала по «зебре», едва не наехав на пешеходов
Ряд имамов Татарстана против видоекамер в мечетях: Казанский Кремль решил не вмешиваться в это противостояние
В Татарстане резидентами ТОСЭР «Зеленодольск» могут стать еще 8 компаний
В Чувашии появятся четыре центра амбулаторной онкологической помощи за 60 миллионов рублей
В Татарстане с крыши недостроенного дома упал мужчина
В Казани Минтимер Шаймиев открыл мемориальную доску композитору и певцу Ильгизу Мазитову
В Татарстане два пьяных подростка насмерть забили прохожего за отказ дать им сигареты
Роспортебнадзор Татарстана не рекомендует купаться на трех пляжах Казани
В Альметьевске водителя автобуса, из ревности зарезавшего своего диспетчера, отправили под стражу
В Татарстане пастух утонул в цистерне с молоком
В Казани официально открыли еще одну мечеть
Жителя Чебоксар будут судить за то, что он до смерти избил свою тещу
Более 100 млн рублей привлекли депутаты Госсовета РТ для помощи социальным организациям Татарстана
В Йошкар-Оле до конца июля 2019 года на улицах появится 300 урн для мусора, которые почти невозможно украсть
В Казани офис обанкротившегося банка «Спрут» продали за 270,3 миллиона рублей
В Казани с карт пассажиров общественного транспорта за одну поездку списали 279 рублей: деньги обещали вернуть
В зооуголке «Ковчег» родился олененок марала - имя выберут жители Чебоксар