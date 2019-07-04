2019-07-04T12:34:25+03:00
Экономика

В Казани офис обанкротившегося банка «Спрут» продали за 270,3 миллиона рублей

Новым владельцев помещения стал «Связьинвестнефтехим»
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: Tatbank.ruФото: Tatbank.ru
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Стало известно, что в Казани офис обанкротившегося в 2017 году банка «Спрут», расположенного по адресу: улица Спартаковская, 2, продали за 270,3 миллиона рублей. Его приобрело АО «Связьинвестнефтехим».

Общая площадь офиса составила 3,2 тысячи квадратных метров. Вместе с ним компания получила 2 земельных участка по 2,7 тысячи «квадратов» каждый. Соответствующая информация появилась на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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