В Йошкар-Оле до конца июля 2019 года на улицах появится 300 урн для мусора, которые почти невозможно украсть

СЕГОДНЯ 12:58 2019-07-04T13:02:03+03:00

Новые урны должны появиться в городе до конца текущего месяца Фото: Иван МАРКОВ

Каждая из них весит 130 килограмм

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В среду, 3 июля, мэрия Йошкар-Олы заключила контракт на поставку 300 урн для улиц города. Они будут установлены до конца этого месяца.

Железобетонные урны отличаются долговечностью и способностью выдержать осадки и нагрузки. Кроме этого, конструкции почти невозможно будет украсть - вес каждой из них составит 130 килограмм.

В итоге в 2019 году количество мусорный урн в Йошкар-Оле увеличится на четверть.

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ИСТОЧНИК KP.RU