В зооуголке «Ковчег» родился олененок марала - имя выберут жители Чебоксар
В чебоксарском зооуголке «Ковчег» пополнение – в нем родился олененок марала. Сейчас новорожденная самка находится под ревностной опекой матери и набирается сил.
- Беременность у маралов длится чуть меньше, чем у человека - 8,5 месяцев, после чего на свет появляется обычно один детеныш. Родившийся 21 июня олененок – первый малыш в семье благородных оленей Красавчика и Ляли, - сообщает пресс-служба зооуголка.
Отметим, что марал - краснокнижное животное, которое редко размножается в неволе. Имя новорожденному олененку будут выбирать в ближайшее время жители Чебоксар на портале «Открытый город».
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ИСТОЧНИК KP.RU