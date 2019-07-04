2019-07-04T11:03:42+03:00
Общество

70-летие отмечает одна из крупнейших больниц Казани – ГКБ №12

Городская больница №12 отмечает юбилей. В среду, 3 июля, медики принимали поздравления от республиканского и городского руководства, а также от депутатов Госсовета РТ
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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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Авиастроительный район начал активно развиваться еще в 1930-е годы, с открытием авиазаводов «Казмаш» и «Завод №124 им. Орджоникидзе». В войну население интенсивно росло за счет эвакуированных авиапроизводств. Для обслуживания жителей крупнейшего на то время промышленного района Казани требовалась своя больница – и она открылась в 1949 году. На тот момент это был стационар на 150 коек, часть из которых разместились в бараке.

За 70 лет работы больница значительно выросла. Построены новые здания, открыты дополнительные отделения. В том числе единственный в Татарстане центр профессиональной патологии, который позволяет беречь людей, чья работа связана с риском для здоровья.

Председатель Комитета по социальной политике Госсовета РТ, член фракции «Единая Россия» Светлана Захарова поздравила коллектив больницы с юбилеем:

«Низкий вам поклон и слова благодарности за то, что вы преданы профессии. Менялось время, менялись политические взгляды, но казанские врачи всегда оставались верны своей миссии — несли добро, лечили людей. Задачи перед нами стоят огромные, все слышали о национальных проектах, в первую очередь, это проекты «Здравоохранение» и «Демография», которые будут тесно связаны с вашим учреждением. У нас очень много дел, которые предстоит выполнить»

Руководитель больницы Рамиль Ахметов согласился, что перед медиками сегодня стоят серьезные задачи – как в рамках национальных проектов, так и по программе «Дружелюбная поликлиника – Татарстанский стандарт». Она позволит качественно изменить условия лечения, сделать их более удобными для пациентов и в то же время, защитить права медицинского персонала.

– Мы ведем большую работу по поддержке ветеранов и людей пожилого возраста, – отметил Рамиль Ахметов. – Регулярно проводим совместные мероприятия с участниками городского общественного ветеранского движения «Жизнелюбы». А вы знаете татарстанских пенсионеров: они за словом в карман не лезут. Когда есть за что похвалить – хвалят, но и о недостатках в работе говорят прямо. Наш коллектив очень надеется, что внедрение новых стандартов позволит нам выйти на новые рубежи по качеству медицинской помощи. Будем работать над этим.

СПРАВКА

Городская больница №12 г. Казани является одной из крупнейших в республике. Многопрофильный стационар больницы вмещает 448 коек. Ежегодно здесь проходят лечение 13 тысяч татарстанцев. Мощности поликлиники рассчитаны на прием 750 пациентов в смену (160 тыс. обращений в год). В больнице №12 трудятся 653 сотрудника – в том числе 120 врачей и 364 человек среднего и младшего медперсонала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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