2019-07-04T10:36:01+03:00
Общество

5 июля в четырех районах Казани почти весь день не будет света

Причина этого - плановый ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций
Алина ГАБДУЛИНА
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Отключения коснуться Вахитовского, Кировского, Московского и Приволжского районовОтключения коснуться Вахитовского, Кировского, Московского и Приволжского районовФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В пятницу, 5 июля, в некоторых домах Вахитовского, Кировского, Московского и Приволжского районов Казани на время отключат свет. Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.

В частности, с 8.00 до 17.00 электричества не будет в Вахитовском районе: на улице Парижской Коммуны, 19 и улице Татарстан, 18.

С 8.00 до 20.00 - в Кировском районе по адресам: Аракчинская, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37; Боевая, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 21/2, 22, 23, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38, 40; Больничная, 14; Выгонная, 8, 8а, 12, 14, 14а, 22; Железнодорожников, 26; Ильича, 29; Красикова, 1, 3/27; Красногорская, 3, 5, 8, 8а, 11, 13, 16, 19, 22, 26, 28, 30; Лагерная, 3, 4, 7, 8, 10; Нижняя, 1; Политехническая, 9; Революционная, 9, 11, 13.

Также с 8.00 до 20.00 - в Московском районе по адресам: Волгоградская, 1, 3, 3а, 5, 7, 9; Восстания, 30, 34; Декабристов, 106, 110, 112, 114; Енисейская, 7; Ибрагимова, 20, 22, 24; Фурманова, 23.

С 8.00 до 17.00 - в Приволжском районе по адресам: Победы, 72; Сафиуллина, 6, 8, 10, 17, 21; в домах частного сектора по улицам 2-я Нижнекамская, Башкирская, Бригадная, Нижнекамская, Оренбургский проезд, Пожарная; в садовом некоммерческом товариществе «Дружба».

ИСТОЧНИК KP.RU

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