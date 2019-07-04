2019-07-04T09:46:54+03:00
Общество

В Татарстане сельчанин незаконно загородил берег

На него составили административный протокол по статье "Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе"
Лика ИСАЕВА
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С места административного нарушенияС места административного нарушенияФото: Из материалов пресс-службы
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На жителя Тукаевского района республики пожаловались односельчане. Он загородил железным забором берег реки Суыксинка, и даже поставил забор в реке, чем ограничил свободный доступ всех желающих к водным ресурсам.

Экологи побывали на месте и выяснили, что житель Тукаевского района действительно огородил территорию реки металлическим забором, тем самым ограничив свободный доступ к водному объекту.

- В отношении физического лица составлен протокол об административном правонарушении по статье КоАП РФ «Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе», - сообщили в пресс-службе минэкологии Татарстана. - Мужчине грозит штраф до пяти тысяч рублей. Также вынесено предписание об устранение нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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