В Татарстане сельчанин незаконно загородил берег
На жителя Тукаевского района республики пожаловались односельчане. Он загородил железным забором берег реки Суыксинка, и даже поставил забор в реке, чем ограничил свободный доступ всех желающих к водным ресурсам.
Экологи побывали на месте и выяснили, что житель Тукаевского района действительно огородил территорию реки металлическим забором, тем самым ограничив свободный доступ к водному объекту.
- В отношении физического лица составлен протокол об административном правонарушении по статье КоАП РФ «Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе», - сообщили в пресс-службе минэкологии Татарстана. - Мужчине грозит штраф до пяти тысяч рублей. Также вынесено предписание об устранение нарушения.
ИСТОЧНИК KP.RU