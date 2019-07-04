2019-07-04T09:16:55+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах с 16-го этажа на иномарку упал 6-летний мальчик

Врачам не удалось спасти ему жизнь
Лика ИСАЕВА
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Мальчик выпал из окнаМальчик выпал из окнаФото: Из материалов пресс-службы
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Трагический случай произошел 3 июля в 21.00 в Набережных Челнах. С 16-го этажа многоквартирного дома 56-комплекса упал шестилетний мальчик. Он приземлился на припаркованную во дворе иномарку.

Ребенок упал на машину Фото: соцсети

Ребенок упал на машинуФото: соцсети

Очевидцы сразу вызвали "скорую", прибывшие медики поспешили доставить малыша в больницу. Но, несмотря на усилия врачей, спасти ребенка не удалось - он скончался.

По факту гибели ребенка СУ СКР Татарстана проводит доследственную проверку, где будут выяснять причины падения мальчика с высоты. С родителями погибшего проводят работы сотрудники правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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