В Набережных Челнах с 16-го этажа на иномарку упал 6-летний мальчик
Трагический случай произошел 3 июля в 21.00 в Набережных Челнах. С 16-го этажа многоквартирного дома 56-комплекса упал шестилетний мальчик. Он приземлился на припаркованную во дворе иномарку.
Ребенок упал на машинуФото: соцсети
Очевидцы сразу вызвали "скорую", прибывшие медики поспешили доставить малыша в больницу. Но, несмотря на усилия врачей, спасти ребенка не удалось - он скончался.
По факту гибели ребенка СУ СКР Татарстана проводит доследственную проверку, где будут выяснять причины падения мальчика с высоты. С родителями погибшего проводят работы сотрудники правоохранительных органов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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