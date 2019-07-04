Татарстанец на "Фиат Дукато" на трассе М7 в Чувашии сбил отца и дочь, девушка погибла

СЕГОДНЯ 08:46 2019-07-04T08:49:04+03:00

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Авария с участием грузовика "Фиат Дукато" произошла 3 июля в 19.20 возле села Ахманеи в Моргаушском районе республики. По предварительным данным, 47-летний мужчина и его 17-летняя дочь переходили трассу М7 "Волга" по нерегулируемому пешеходному переходу "зебре". 37-летний водитель "Фиат Дукато", житель Татарстана, превысил безопасную скорость, грубо нарушил правила дорожного движения - не остановился перед "зеброй", и сбил отца и дочь.

Сила удара была такова, что девушка погибла на месте. Ее отец был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.

"Фиат Дукато" не пропустил пешеходов на "зебре"Фото: МВД по Чувашской Республике

- Обстоятельства ДТП выясняются, - сообщили в МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU