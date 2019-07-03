2019-07-03T17:48:59+03:00
Общество

От измен до пристрастия к алкоголю и компьютерным играм: Стали известны главные причины разводов в Татарстане

Свои истории рассказали жители Нижнекамска и там нашлось немало интересного
Владимир КРУПСКИЙ
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Измены стали причиной распада трети семей.Измены стали причиной распада трети семей.Фото: Евгения ГУСЕВА
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За первые 6 месяцев 2019 года количество свадеб в Нижнекамске превысило число разводов. Разница небольшая - 527 против 510. Впрочем, как отметила глава нижнекамского ЗАГСа Бэлла Махотина, положительная динамика есть. Так, число разводов сократилось на 5%.

Для того, чтобы понять, в чём же главные причины разрушения семей, ЗАГС провёл анкетирование. Пока оно охватило 78 человек, но уже сейчас можно делать первые выводы.

Так, три четверти опрошенных выходили замуж по любви, чуть больше шести процентов – из-за беременности, каждый двадцатый респондент – потому что возраст «поджимал», а два с половиной процента – из жалости к супругу.

Что касается разводов, то здесь оказалось две главные проблемы - измены и «невозможность строить отношения на равных». Такие причины назвали 2/3 опрошенных. 16% совместную жизнь испортило вмешательство родственников, примерно столько же назвали причиной развода финансовые трудности.

Каждый десятый опрошенный отметил, что в крушении семьи виноват алкоголь или наркотики, столько же – несовместимость национальных убеждений, столько же – физическое и моральное насилие. Трое респондентов признались, что причиной развода стала невозможность иметь собственных детей, двое посчитали виновной в разрыве пристрастие супруга к компьютерным играм.

Как оказалось, более половины разрывов произошли по инициативе жены, четверть – по инициативе мужа, оставшиеся 25% – по обоюдному решению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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