2019-07-03T18:33:14+03:00
Общество

В Набережных Челнах отметят праздник Ивана Купала

В программе мероприятия запуск венков на воду и прыжки через костер
Владимир КРУПСКИЙ
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Праздник состоится 6 июля.Праздник состоится 6 июля.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителей Набережных Челнов приглашают на праздник Ивана Купала. Этот праздник является одним из самых старых и традиционных у восточных славян. Именно его считают единственным языческим праздником, который сохранил свои исконные традиции под влиянием христианства.

Челнинцев и гостей города приглашают на Республиканский народно-обрядовый славянский праздник «Ивана Купала», который состоится 6 июля в 18:00 на берегу реки Мелекеска.

Гостей ждут обряды и традиции языческого праздника Ивана Купала. Например, запуск на воду венков, прыжки через костер и хороводы. Также в программе праздника значатся выступления творческих коллективов из Тукаевского, Сабинского, Черемшанского, Елабужского районов, Казани, Нижнекамска и Набережных Челнов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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