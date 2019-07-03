В Татарстане назначили двух новых заместителей главы Минстроя республики

СЕГОДНЯ 18:16 2019-07-03T18:16:32+03:00

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Айназ Ярмиев и Данис Вильданов были назначены на должность замглавы Минстроя Татарстана. Соответствующее постановление перед уходом в очередной отпуск подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

- Хорошими кадрами надо делиться, а у нас в команде их, к счастью, предостаточно. Отпустила свою правую руку, нашего руководителя Департамента архитектурных проектов Айназа Ярмиева в новом качестве создавать условия для комфортной жизни татарстанцев, - прокомментировала кадровые изменения помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова.

Данис Вильданов же ранее был управляющий делами Минстроя региона.

Напомним, экс-замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Айрат Гатиятов ушел со своего поста по собственному желанию 28 июня текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU