В Казани 4 июля прогнозируют дождь с грозой и до 23 градусов тепла
Характер погоды на территории Казани сильно в ближайшие сутки не изменится. Так, 4 июля в столице Татарстана прогнозируется переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный порывами до 15 м/с.
Температура воздуха ночью составит 13-15 градусов тепла, Днем будет теплее, но не слишком-то и сильно. Максимальная температура воздуха не превысит 23 градусов выше нуля.
В целом по республике также ожидается переменная облачность. Ночью без осадков. Утром, днем местами ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный умеренный, утром и днем местами сильный порывами до 16 м/с.
Минимальная температура воздуха ночью - 10-15 градусов тепла, днем – от 20 до 25 градусов выше нуля.
ИСТОЧНИК KP.RU