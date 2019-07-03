В Казани 4 июля прогнозируют дождь с грозой и до 23 градусов тепла

СЕГОДНЯ 17:10 2019-07-03T17:10:11+03:00

Дождь прогнозируют почти по всей республике. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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Характер погоды на территории Казани сильно в ближайшие сутки не изменится. Так, 4 июля в столице Татарстана прогнозируется переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный порывами до 15 м/с.

Температура воздуха ночью составит 13-15 градусов тепла, Днем будет теплее, но не слишком-то и сильно. Максимальная температура воздуха не превысит 23 градусов выше нуля.

В целом по республике также ожидается переменная облачность. Ночью без осадков. Утром, днем местами ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный умеренный, утром и днем местами сильный порывами до 16 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью - 10-15 градусов тепла, днем – от 20 до 25 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU