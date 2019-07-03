2019-07-03T17:10:11+03:00
Общество

В Казани 4 июля прогнозируют дождь с грозой и до 23 градусов тепла

Порывы ветра могут достигать 15 м/с
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Дождь прогнозируют почти по всей республике.Дождь прогнозируют почти по всей республике.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

Характер погоды на территории Казани сильно в ближайшие сутки не изменится. Так, 4 июля в столице Татарстана прогнозируется переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный порывами до 15 м/с.

Температура воздуха ночью составит 13-15 градусов тепла, Днем будет теплее, но не слишком-то и сильно. Максимальная температура воздуха не превысит 23 градусов выше нуля.

В целом по республике также ожидается переменная облачность. Ночью без осадков. Утром, днем местами ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный умеренный, утром и днем местами сильный порывами до 16 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью - 10-15 градусов тепла, днем – от 20 до 25 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани водитель легковушки, выясняя на дороге отношения с байкером, достал пистолет
В Набережных Челнах отметят праздник Ивана Купала
В Татарстане назначили двух новых заместителей главы Минстроя республики
ВТБ получил три награды Visa Global Service Quality
От измен до пристрастия к алкоголю и компьютерным играм: Стали известны главные причины разводов в Татарстане
В Казани полностью отремонтируют улицу Академика Сахарова
С начала года клещи покусали более 5 тысяч татарстанцев
"Отойдите от человека, он уже задержан": в центре Казани у сотрудников ГИБДД попытались "отвоевать" пьяного таксиста
Почти треть трудоспособного населения в Чувашии умирает от внешних причин: аварии, убийства, отравления
Два молодых парня из Новочебоксарска совершили убийство, чтобы скрыть грабеж
В сфере интересов нефтяная, строительная и туристическая отрасли: В Казани состоялся бизнес-форум Татарстан-Словакия
УНИКС продлил контракты с Колесниковым и Сергеевым
В Чувашии из-за мигрантов на месяц приостановили работу пилорамы