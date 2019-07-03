С начала года клещи покусали более 5 тысяч татарстанцев

СЕГОДНЯ 16:46 2019-07-03T16:46:32+03:00

Случаев заражения клещевым вирусным энцефалитом в республике в 2019 году не зарегистрировано Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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Летом, как известно, активность клещей увеличивается. Так, по данным пресс-службы управления Роспотребнадзора РТ, с начала 2019 года за медицинской помощью 4843 человека по поводу укусов клещей. Этот показатель, к слову, не превышает среднемноголетних показателей.

- Случаев заражения клещевым вирусным энцефалитом в республике в 2019 году не зарегистрировано, в то же время выявлено 11 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что в случае укуса клеща необходимо обратиться в медицинскую организацию по месту жительства для получения квалифицированной помощи. При отсутствии возможности обратиться в медицинское учреждение, следует извлечь клеща самостоятельно, место укуса продезинфицировать любым средством (5% иод, 70% спирт и т.д.), тщательно вымыть руки с мылом; извлеченного клеща упаковать в герметично закрывающуюся тару и доставить его на исследование на клещевые инфекции в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» по адресу: Казань, улица Сеченова, 13а.

Лабораторное исследование клещей целесообразно проводить не позднее 4 суток после его снятия. Время проведения исследования – 3 рабочих дня.

ИСТОЧНИК KP.RU