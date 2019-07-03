В Казани водитель легковушки, выясняя на дороге отношения с байкером, достал пистолет

СЕГОДНЯ 19:07 2019-07-03T19:07:00+03:00

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Дорожные конфликты не являются чем-то новым для Казани, но обычно все заканчивается руганью или летящими из окна пластиковыми бутылками. А вот в понедельник, 1 июля, на одной из дорог города водитель легкового автомобиля решил «объясниться» с надоевшим ему байкером при помощи пистолета. Видео инцидента попало в сеть.

Так, на кадрах видно, что «четырнадцатая» некоторое время не может поделить дорогу с мотоциклом. Они то и дело подрезают друг друга. В какой-то момент оба водителя останавливаются и оставляют свои средства передвижения, не обращая внимания на других участников движения. Когда заканчиваются слова, водитель легковушки ударяет байкера ногой. Тот, в свою очередь, начинает наступать на противника. Автомобилист пятится, а после в его правой руке начинает мелькать нечто, похожее на пистолет.

Несмотря на оружие, казанцы в соцсетях «набросились» именно на водителя мотоцикла. Причем одни посмеялись над тем, что мужчина испугался пистолета, другие заметили, что байкеры ведут себя слишком нагло.

ИСТОЧНИК KP.RU