2019-07-03T16:20:40+03:00
Общество

Почти треть трудоспособного населения в Чувашии умирает от внешних причин: аварии, убийства, отравления

Больше половины - от болезни системы кровообращения и онкозаболевания
Алина ГАБДУЛИНА
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Показатель смертности от ДТП в республике за 2018 год вырос на 5,7%Показатель смертности от ДТП в республике за 2018 год вырос на 5,7%
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Стало известно, что 30% трудоспособного населения в Чувашии умирает от внешних причин: аварии, убийства, отравления алкоголем. Причем показатель смертности от ДТП за 2018 год вырос на 5,7 %. Из 160 погибших 76 % погибли на месте происшествия, 24 % умерли в больницах. Такие цифры называет Минздрав республики.

- Еще две самые распространенные причины смертей среди населения – болезни системы кровообращения и онкозаболевания. Они являются причиной смерти более половины всех умерших, - констатирует пресс-служба ведомства.

В целом же, смертность за 2018 год по Чувашии снизилась на 154 человека А продолжительность жизни в республике за 6 последних лет увеличилась на два с небольшим года и составила почти 73 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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