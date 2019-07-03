2019-07-03T15:36:09+03:00
Общество

В сфере интересов нефтяная, строительная и туристическая отрасли: В Казани состоялся бизнес-форум Татарстан-Словакия

Обе стороны нашли мероприятие благоприятным
Елизавета МАКАРОВА
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Фото: пресс-служба Министерства промышленности и торговли РТ.Фото: пресс-служба Министерства промышленности и торговли РТ.
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В эти дни в Казани находится делегация из Словакии. Это первый визит бизнес-делегации из этой страны в Татарстан. В рамках деловой программы 3 июля прошел первый татарстано-словацкий бизнес-форум, который способствовал улучшению отношений между двумя республиками.

- Сегодня мы обсудим новые возможности для интеграции двух регионов. Как показали первые бизнес-встречи, взаимный интерес для кооперации присутствует, значит, этот визит должен дать старт для нового углубленного развития экономических отношений, - отметил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

- У нас имеется много общего, нам нравится, как бережно вы относитесь к истории и традициям народа. Полагаю, что данный бизнес-форум будет способствовать развитию деловых отношений, - сообщил председатель парламента Словакии Андрей Данко.

В первой части форума гостям были предложены презентации инвестиционного и туристического потенциала республики.

- На данном этапе точкой пересечения интересов между Татарстаном и Словакией является нефтяная, строительная и туристическая отрасли, - подчеркнул заведующий торгово-экономическим отделом Посольства Словакии в Москве Даниел Духонь.

Во второй части форума состоялись деловые встречи представителей словацких и татарстанских компаний в формате B2B.

ИСТОЧНИК KP.RU

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