В сфере интересов нефтяная, строительная и туристическая отрасли: В Казани состоялся бизнес-форум Татарстан-Словакия
В эти дни в Казани находится делегация из Словакии. Это первый визит бизнес-делегации из этой страны в Татарстан. В рамках деловой программы 3 июля прошел первый татарстано-словацкий бизнес-форум, который способствовал улучшению отношений между двумя республиками.
- Сегодня мы обсудим новые возможности для интеграции двух регионов. Как показали первые бизнес-встречи, взаимный интерес для кооперации присутствует, значит, этот визит должен дать старт для нового углубленного развития экономических отношений, - отметил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.
- У нас имеется много общего, нам нравится, как бережно вы относитесь к истории и традициям народа. Полагаю, что данный бизнес-форум будет способствовать развитию деловых отношений, - сообщил председатель парламента Словакии Андрей Данко.
В первой части форума гостям были предложены презентации инвестиционного и туристического потенциала республики.
- На данном этапе точкой пересечения интересов между Татарстаном и Словакией является нефтяная, строительная и туристическая отрасли, - подчеркнул заведующий торгово-экономическим отделом Посольства Словакии в Москве Даниел Духонь.
Во второй части форума состоялись деловые встречи представителей словацких и татарстанских компаний в формате B2B.
ИСТОЧНИК KP.RU