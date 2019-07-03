2019-07-03T15:14:42+03:00
Спорт

УНИКС продлил контракты с Колесниковым и Сергеевым

Оба игрока проведут в Казани как минимум один сезон
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: БК УНИКС.Фото: БК УНИКС.
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Казанский УНИКС продолжает формировать состав для участия в предстоящем сезоне. Так, в клубе решили продолжить сотрудничество с двумя российскими баскетболистами - Евгением Колесниковым и Павлом Сергеевым.

- Клуб подписал новое соглашение с Евгением Колесниковым по системе 1+1. Также клуб воспользовался опцией в контракте с Павлом Сергеевым и пролонгировал действующее соглашение, - прокомментировали в пресс-службе казанской команды.

Отметим, что ранее состав УНИКСа пополнили Игорь Узинский из "Нижнего Новгорода" и Валерий Лиходей, который в минувшем сезоне выиграл чемпионат Польши в составе "Анвила".

Покинули казанскую команду Антон Понкрашов, Максим Шелекето, Пиеррия Хенри и Морис Ндур.

ИСТОЧНИК KP.RU

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