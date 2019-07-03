"Отойдите от человека, он уже задержан": в центре Казани у сотрудников ГИБДД попытались "отвоевать" пьяного таксиста
Во вторник, 2 июля, на улице Баумана в центре Казани произошел интересный инцидент. Там толпа людей попыталась «отвоевать» у сотрудников ГИБДД пьяного таксиста. Он был задержан после звонка клиентов, которые сообщили сотрудникам правоохранительных органов, что их водитель ведет себя неадекватно.
После задержания у нетрезвого водителя появилась «группа поддержки» в лице нескольких очевидцев. На место пришлось вызывать дополнительный наряд. Видео конфликта казанцев и полиции попало в сеть.
- Предупреждаю вас в первый раз, во второй раз, а вы меня перебиваете. Успокойтесь, отойдите. На 4 метра отойдите от человека, он уже задержан. Не надо провокаций. Отойдите, законом требую, потому что вы занимаетесь провокацией. Я вас предупредил. Я применю в отношении вас физическую силу и специальные средства. Вы пройдете со мной на пост. Вы меня поняли? Вы меня не слышите? – говорит на кадрах сотрудник полиции, обращаясь к одному из молодых людей.
Причины такого ярого желания людей защитить провинившегося таксиста от наказания остаются загадкой.
Задержали пьяного таксиста.
ИСТОЧНИК KP.RU