"Отойдите от человека, он уже задержан": в центре Казани у сотрудников ГИБДД попытались "отвоевать" пьяного таксиста

СЕГОДНЯ 16:34 2019-07-03T16:34:10+03:00

Он был задержан после звонка клиентов, которые сообщили полицейским, что их водитель ведет себя неадекватно [видео]

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Во вторник, 2 июля, на улице Баумана в центре Казани произошел интересный инцидент. Там толпа людей попыталась «отвоевать» у сотрудников ГИБДД пьяного таксиста. Он был задержан после звонка клиентов, которые сообщили сотрудникам правоохранительных органов, что их водитель ведет себя неадекватно.

После задержания у нетрезвого водителя появилась «группа поддержки» в лице нескольких очевидцев. На место пришлось вызывать дополнительный наряд. Видео конфликта казанцев и полиции попало в сеть.

- Предупреждаю вас в первый раз, во второй раз, а вы меня перебиваете. Успокойтесь, отойдите. На 4 метра отойдите от человека, он уже задержан. Не надо провокаций. Отойдите, законом требую, потому что вы занимаетесь провокацией. Я вас предупредил. Я применю в отношении вас физическую силу и специальные средства. Вы пройдете со мной на пост. Вы меня поняли? Вы меня не слышите? – говорит на кадрах сотрудник полиции, обращаясь к одному из молодых людей.

Причины такого ярого желания людей защитить провинившегося таксиста от наказания остаются загадкой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/718214" frameborder="0"></iframe> Задержали пьяного таксиста.

ИСТОЧНИК KP.RU