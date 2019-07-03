2019-07-03T16:34:10+03:00
Общество

"Отойдите от человека, он уже задержан": в центре Казани у сотрудников ГИБДД попытались "отвоевать" пьяного таксиста

Он был задержан после звонка клиентов, которые сообщили полицейским, что их водитель ведет себя неадекватно [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: скриншотФото: скриншот
Изменить размер текста:

Во вторник, 2 июля, на улице Баумана в центре Казани произошел интересный инцидент. Там толпа людей попыталась «отвоевать» у сотрудников ГИБДД пьяного таксиста. Он был задержан после звонка клиентов, которые сообщили сотрудникам правоохранительных органов, что их водитель ведет себя неадекватно.

После задержания у нетрезвого водителя появилась «группа поддержки» в лице нескольких очевидцев. На место пришлось вызывать дополнительный наряд. Видео конфликта казанцев и полиции попало в сеть.

- Предупреждаю вас в первый раз, во второй раз, а вы меня перебиваете. Успокойтесь, отойдите. На 4 метра отойдите от человека, он уже задержан. Не надо провокаций. Отойдите, законом требую, потому что вы занимаетесь провокацией. Я вас предупредил. Я применю в отношении вас физическую силу и специальные средства. Вы пройдете со мной на пост. Вы меня поняли? Вы меня не слышите? – говорит на кадрах сотрудник полиции, обращаясь к одному из молодых людей.

Причины такого ярого желания людей защитить провинившегося таксиста от наказания остаются загадкой.

Задержали пьяного таксиста.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани водитель легковушки, выясняя на дороге отношения с байкером, достал пистолет
В Набережных Челнах отметят праздник Ивана Купала
В Татарстане назначили двух новых заместителей главы Минстроя республики
ВТБ получил три награды Visa Global Service Quality
От измен до пристрастия к алкоголю и компьютерным играм: Стали известны главные причины разводов в Татарстане
В Казани полностью отремонтируют улицу Академика Сахарова
В Казани 4 июля прогнозируют дождь с грозой и до 23 градусов тепла
С начала года клещи покусали более 5 тысяч татарстанцев
Почти треть трудоспособного населения в Чувашии умирает от внешних причин: аварии, убийства, отравления
Два молодых парня из Новочебоксарска совершили убийство, чтобы скрыть грабеж
В сфере интересов нефтяная, строительная и туристическая отрасли: В Казани состоялся бизнес-форум Татарстан-Словакия
УНИКС продлил контракты с Колесниковым и Сергеевым
В Чувашии из-за мигрантов на месяц приостановили работу пилорамы