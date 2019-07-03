В Чувашии из-за мигрантов на месяц приостановили работу пилорамы

СЕГОДНЯ 14:53 2019-07-03T14:53:46+03:00

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Во время проверки деятельности предприятия на пилораме в Шумерлинском районе республики выяснилось, что в мае туда на работу подсобными рабочими приняли двух мигрантов из Узбекистана. Руководитель организации должен был уведомить о трудоустройстве миграционную службу МВД Чувашии, но по каким-то причинам этого не сделал.

В итоге в отношении Индивидуального Предпринимателя составлены административные протоколы. По решению суда за каждое из двух нарушений работа пилорамы будет приостановлена на срок 15 суток, в итоге общее количество дней простоя равняется 30 суткам, сообщили в прокуратуре Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU