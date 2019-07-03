Дно Изумрудного озера в Казани очистят от мусора
5 июля на озере Изумрудном в Казани пройдет экологическая акция по уборке прибрежной зоны и дна водоема.
В экологическом мероприятии примут участие около 100 человек: активисты экологического движения «Будет чисто», представители различных организаций, а также аквалангисты подводного исследовательского отряда имени А.А. Леонова. Дайверы погрузятся в озеро, чтобы очистить его дно.
Весь собранный участниками мусор будет рассортирован и вывезен с территории пляжа.
- Экологическая акция начнется в 10.00. Присоединиться к акции могут все желающие. Организаторы обеспечат участников всем необходимым для уборки инвентарем и горячим чаем, - сообщили в пресс-службе регионального отделения Русского географического общества в РТ.
ИСТОЧНИК KP.RU