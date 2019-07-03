2019-07-03T14:38:25+03:00
Общество

Дно Изумрудного озера в Казани очистят от мусора

В акции будут участвовать порядка 100 человек
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
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5 июля на озере Изумрудном в Казани пройдет экологическая акция по уборке прибрежной зоны и дна водоема.

В экологическом мероприятии примут участие около 100 человек: активисты экологического движения «Будет чисто», представители различных организаций, а также аквалангисты подводного исследовательского отряда имени А.А. Леонова. Дайверы погрузятся в озеро, чтобы очистить его дно.

Весь собранный участниками мусор будет рассортирован и вывезен с территории пляжа.

- Экологическая акция начнется в 10.00. Присоединиться к акции могут все желающие. Организаторы обеспечат участников всем необходимым для уборки инвентарем и горячим чаем, - сообщили в пресс-службе регионального отделения Русского географического общества в РТ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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