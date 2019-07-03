2019-07-03T14:30:46+03:00
Общество

В Казани выберут лучшую девушку-водителя

Лучшие автомобилистки столицы Татарстана продолжат борьбу за право называться лучшей женщиной-водителем республики
Владимир КРУПСКИЙ
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Принять участие может любая девушка, у которой есть права.Принять участие может любая девушка, у которой есть права.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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У казанских девушек появилась отличная возможность доказать, что мужчины зря смеются и опасаются, когда видят девушек за рулем. и что женщины могут управлять авто не хуже представителей сильной половины человечества.

26 июля в Казани пройдет городской отборочный этап конкурса водительского мастерства среди женщин-автомобилисток «Автоледи-2019».

Участниц ждут как теоретические, так и практические испытания. Автомобилисткам предстоит продемонстрировать знание правил дорожного движения и навыки управления автомобилем на специальной трассе. Конкурс будет проходить на территории комплекса УГИБДД МВД по РТ, что по адресу Оренбургский тракт, 5).

Три лучшие автомобилистки Казани представят столицу Татарстана на республиканских соревнованиях, которые пройдут в августе этого года.

Уточнить всю интересующую информацию и подать заявки на участие можно по тел. (843) 5-333-841, 5-333-842 или по электронной почте propagandaogai@mail.ru, сообщает отдел пропаганды ОГИБДД УМВД России по Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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