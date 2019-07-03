Казань потратит 157,5 миллионов рублей на покупку 15 новых троллейбусов
Транспорт должен быть 2019 года выпуска и не иметь эксплуатационного пробега
В каждом из троллейбусов смогут ездить одновременно 107 пассажиров (30 из них – сидя)Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
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На дорогах Казани появятся 15 новых троллейбусов. Обойдутся они городу в 157,5 миллионов рублей. Соответствующий тендер на сайте госзакупок разместило местное МУП «Метроэлектротранс».
Согласно техническому заданию, транспорт должен быть 2019 года выпуска и не иметь эксплуатационного пробега. Срок их работы составит 12 лет.
Отмечается также, что в каждом из троллейбусов смогут ездить одновременно 107 пассажиров (30 из них – сидя). Все машины будут иметь зелеными.
ИСТОЧНИК KP.RU