3 июля Вилле Хаапасало посетит Елабугу, где закончит съемки цикла программ о Татарстане
Их показ запланирован на 1 сентября текущего год
Фото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов
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В среду, 3 июля, актер и режиссер Вилле Хаапасало посетит Елабугу, где пройдут заключительные съемки его цикла про Татарстан. А еще накануне он был в Набережных Челнах, где осмотрел производственные площади завода КАМАЗ, а также побывал на набережной имени Габдуллы Тукая и бульваре Энтузиастов. После он отведал блюда национальной татарской кухни и отправился на рыбалку.
Фото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов
Напомним, Вилле Хаапасало снимает в Татарстане серию программ о туристическом потенциале республики и рыбалке. Их показ запланирован на 1 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU