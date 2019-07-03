С 5 по 7 июля в Набережных Челнах перекроют движение по Набережночелнинскому проспекту
Это связано с проведением работ по ремонту трамвайных переездов
Речь идет об участке от Сармановского тракта до улицы Низаметдинова
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В Набережных Челнах на проспекте Набережночелнинский в районе остановки «4 поликлиника» начинается ремонт трамвайных переездов. На время работ будет перекрыто движение на участке от Сармановского тракта до улицы Низаметдинова.
Ограничения будут действовать с 20.00 5 июля до 12.00 7 июля. На участке будут установлены временные дорожные знаки.
ИСТОЧНИК KP.RU