С 5 по 7 июля в Набережных Челнах перекроют движение по Набережночелнинскому проспекту

СЕГОДНЯ 12:14 2019-07-03T12:14:05+03:00

Речь идет об участке от Сармановского тракта до улицы Низаметдинова

Это связано с проведением работ по ремонту трамвайных переездов

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В Набережных Челнах на проспекте Набережночелнинский в районе остановки «4 поликлиника» начинается ремонт трамвайных переездов. На время работ будет перекрыто движение на участке от Сармановского тракта до улицы Низаметдинова.

Ограничения будут действовать с 20.00 5 июля до 12.00 7 июля. На участке будут установлены временные дорожные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU