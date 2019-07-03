Изменился график отключения горячей воды в Набережных Челнах

СЕГОДНЯ 13:14 2019-07-03T13:14:29+03:00

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В Набережных Челнах изменились даты опрессовки объектов третьего и четвертого этапов. Причина того - производственная необходимость.

Теперь, с 9.00 9 июля до 24.00 23 июля горячая вода будет отключена в домах 20/01, 23/05(1), 23/07 блоки В,Г, Д, 23/08, 23/05А,В. А также на всех объектах 21, 24, 25, 26, 27, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51, 52, 61, 63, 64 и 65 комплексом. Корме того, отключение коснутся жителей блока Б ЖК «Солнечный».

Воды не будет также в 22 комплексе (кроме домов 22/01, 22/02, 22/06 и Оранж-Фитнес), в 53 комплексе (кроме домов 53/21г, 53/26, 53/27, 53/28, 53/30, 53/42, 53/44, магазины «Камилла», «Магнит», рынок «Тулпар» и ТК «Кама») и 54 комплексе (кроме домов 54/14, 54/24а, 54/24, 54/26, 54/26А, 54/30, НчЭС).

ИСТОЧНИК KP.RU