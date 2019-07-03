Четыре района Казани 4 июля останутся без света

СЕГОДНЯ 11:36 2019-07-03T11:36:16+03:00

Света не будет с 8 утра и до окончания работ. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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4 июля в Казани вновь запланировано отключение света. На сей раз без электричества останутся дома, расположенные на территории Вахитовского, Московского, Приволжского и Советского районов города.

Так, с 8.00 до 17.00 электричество отключат в Вахитовском районе по улицам Волкова, 72, Груздева, 5, Лесгафта, 21, 29, Чехова, 28.

С 8.00 до 20.00 без света останутся дома Московского района, расположенные по улицам Восстания, 30, 34, Гагарина, 24, 26, 26а, 28а, 28б, 89, 91, Декабристов, 164, 176, 178а, 178/2, проспекту Ибрагимова, 12, 14, 20, 22, 24, Академика Королева, 19, 32, 34, 42, 44, 46, 51, 57, 57а, 57б, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, Коломенская, 11, 14, 16, 16а, 18, 20, 26, 18а, Партизанская, 21, 23, 25, 27, 52, Фурманова, 23, Шоссейная, 4, 6.

С 8.00 до 17.00 электричество отключат в Приволжском районе по улицам Гарифьянова, 24, 26, 28, Дубравная, 57, проспект Победы, 26, Сафиуллина, 16, 16а, 20, 26, 30, Сыртлановой, 4, 15, 17, 19, 21, Фучика, 2, 2б, 8, 8а, 8б, 8в, 12, 12а, а также в домах частного сектора по улицам: Березовая роща, Гагарина, Горийская, Запорожская, Калинина, Матюшинская, Прибрежная, Пожарная, Цветочная, Центральная.

С 9.00 до 18.00 света не будет в Советском районе по улицам Алексеева, 6, 7, Искра, 1, 1/4, 3, Родины, 8а, 10, 25а, Сеченова, 3, 5, 7, 11, а также в поселке Малые Клыки по адресам: переулок Дорожный, 10, улица Совхозная, 34а.

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU