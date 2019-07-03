Марат Галеев: Дальнейшее развитие промышленности Татарстана связано с нацпроектом «Производительность труда»

СЕГОДНЯ 10:55 2019-07-03T10:55:08+03:00

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Во вторник, 2 июля, члены Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Госсовета РТ обсудили с представителями министерства промышленности республики планы по реализации нацпроекта «Производительность труда».

В апреле 2016 года Госсовет Татарстана принял закон «О промышленной политике», который установил правила игры как для традиционных отраслей республиканской экономики, так и для резидентов различных стартап-площадок, технопарков, индустриальных парков.

И вот спустя три года комитет республиканского парламента по экономике, инвестициям и предпринимательству совместно с министерством промышленности и торговли провели мониторинг исполнения закона: работает ли документ? Минпром РТ отчитался: рост есть.

– По итогам 2018 года промышленность Татарстана выросла на 2%, предприятия республики произвели продукции на 2,82 трлн рублей, – сообщил на заседании комитета замминистра промышленности РТ Тимур Саматов. – И в 2019 году рост продолжился: за январь-май текущего года прирост составил +1,1% (в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом). В республике действуют 85 технопарков и индустриальных парков, на которых работают порядка 1 400 резидентов, создано более 26 000 рабочих мест.

Глава комитета по экономике, член фракции «Единая Россия» Марат Галеев отметил:

– Наш закон, принятый в 2016 году, стал импульсом развития промышленности.

Дальнейшее развитие промышленности Марат Галеев связывает с повышением производительности труда – именно такую задачу преследует одноименный Национальный проект, который стартовал с начала текущего года.

За пять лет в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» в Татарстане планируется провести модернизацию на 351 предприятии, что должно обеспечить рост производительности на каждом из них не менее чем на 5% в год. Татарстанскя «Единая Россия» подключилась к контролю реализации национальных проектов в республике. Так, 10 июня по инициативе руководителя рабочей группы Татарстанской «Единой России» Татьяны Ларионовой прошли общественные слушания по проекту «Производительность труда и поддержка занятости».

Они показали, что даже небольшая экспертная поддержка предприятий может порой привести к серьезному росту эффективности. Представители реально действующих предприятий поделились примерами, как даже элементарная замена освещения, побелка стен в цехах продукции позволяли на десятки процентов ускорить работу линий и повысить количество и качество производимой продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU