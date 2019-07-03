2019-07-03T10:36:04+03:00
Происшествия

В Татарстане столкнулись легковушка и вахтовый автобус

На месте аварии организовано реверсивное движение
Лика ИСАЕВА
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В Альметьевском районе из-за аварии затруднено движение автомобилей на трассе "Казань-Оренбург"В Альметьевском районе из-за аварии затруднено движение автомобилей на трассе "Казань-Оренбург"Фото: Из материалов пресс-службы
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В среду, 3 июля, на 202-м километре автодороги Р-239 "Казань-Оренбург" в Альметьевском районе республики произошло столкновение легкового автомобиля и вахтового автобуса. На месте ДТП организовано реверсивное движение, сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

Сейчас предпринимается все возможное для оперативного устранения последствий аварии. Водителей просят обращать внимание на временные дорожные знаки, а также неукоснительно соблюдать сигналы регулировщиков.

"КП-Казань" выясняет обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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