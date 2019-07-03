2019-07-03T10:30:17+03:00
Происшествия

В Казани сбили пьяного пешехода

Мужчина получил травмы различной степени тяжести
Лика ИСАЕВА
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На место наезда вызывали медиков и ГИБДДНа место наезда вызывали медиков и ГИБДДФото: Из материалов пресс-службы
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Наезд на пешехода произошел 2 июля в 22.19 на улице Назарбаева в Вахитоском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 35-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил перейти оживленную магистраль. Там его сбила иномарка "Хёндэ Гетс", которой управлял 22-летний водитель.

- Пешеход получил травмы различной степени тяжести, - сообщили в Госавтоинспекции Казани.

За минувшие сутки 547 водителей и 152 пешехода были привлечены к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. 96 – за нарушение правил применения ремней безопасности; 23 – за не предоставление преимущества в движении пешеходам; 11 – за нарушения правил перевозки людей, в том числе 7– за несоблюдение требований к перевозке детей в салоне транспортного средства. 8 автомобилистов задержаны за управление транспортным средством с признаками опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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