В Казани на "зебре" сбили мужчину на электросамокате
Дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник, 2 июля, в 20.11 на перекрестке улиц Короленко и Волгоградская. По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля "Хёндэ Солярис" сбил 29-летнего мужчину, который управлял электрическим самокатом. Как сообщили очевидцы, пешеход не спешился возле перекрестка, и пересекал "зебру" на запрещающий "красный" сигнал светофора.
- В результате аварии молодой человек получил компрессионный перелом поясничного отдела позвоночника и госпитализирован, - сообщили в Госавтоинспекции Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU
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