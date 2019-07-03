В Казани на "зебре" сбили мужчину на электросамокате

СЕГОДНЯ 09:44 2019-07-03T09:44:27+03:00

Мужчина на самокате сбили на "зебре" Фото: Из материалов пресс-службы

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Дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник, 2 июля, в 20.11 на перекрестке улиц Короленко и Волгоградская. По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля "Хёндэ Солярис" сбил 29-летнего мужчину, который управлял электрическим самокатом. Как сообщили очевидцы, пешеход не спешился возле перекрестка, и пересекал "зебру" на запрещающий "красный" сигнал светофора.

- В результате аварии молодой человек получил компрессионный перелом поясничного отдела позвоночника и госпитализирован, - сообщили в Госавтоинспекции Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU