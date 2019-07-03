В Казани пройдут показы нового сборника летних приключений Маши и Медведя
Это семейное мероприятие состоится в кинотеатре "КАРО" в ТЦ "Кольцо"
Сцена из мультфильмаФото: кадр из фильма
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В дни летних каникул, с 29-го июня по 13-е июля, пройдут показы нового сборника летних приключений любимых детских героев – Маши и Медведя. В коллекцию вошли шесть серий из разных сезонов мультсериала, а также новый эпизод «Машины песенки. Германия», который еще не видели зрители. Сборник самых ярких и солнечных эпизодов расскажет зрителям о том, как весело провести летние каникулы: организовать поход на природу с друзьями или собрать первую машину всем двором. Героев также ждет захватывающее путешествие по Италии и Германии под самую популярную музыку этих стран.
ИСТОЧНИК KP.RU