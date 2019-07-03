2019-07-03T08:36:38+03:00
Происшествия

В Татарстане из цирка сбежал тигр

Такие сообщение распространяют в мессенджерах
Лика ИСАЕВА
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Тигров в Нижнекамском районе не встечалиТигров в Нижнекамском районе не встечали
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На телефоны жителей Татарстана сегодня, 3 июля, начали приходить сообщения: "ОПАСНОСТЬ!!! В Заинске из цирка сбежал тигр , был замечен в лесу возле деревни В. Уратьма Нижнекамского р-на . Передайте по группам ограничить посещение лесов в районе д. Шереметьево".

Проверкой слуха занялись корреспонденты "КП-Казань". Экстренные службы вопросу удивились, но проверили.

- Сообщений о сбежавшем из цирка тигре в Заинске не поступало, - сообщили начальник пресс-службы МЧС Татарстана.

Кроме того, в Заинске на данный момент никаких цирковых трупп нет. В лес в Нижнекамском районе можно ходить без опаски - встреч с тигром не предвидится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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