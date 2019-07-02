Хоккеист казанского "Ак Барса" Данис Зарипов принял участие в челлендже по открытию банок и бутылок без использования рук
Спортсмены MMA запустили в интернете челлендж, открывая бутылки без использования рук. Большинство из них делают это ударом ногой. Не прошло и суток, а подобные видео начали выкладывать тысячи людей по всему миру. Казань не стала исключением.
Так, известный хоккеист "Ак Барса" Данис Зарипов принял вызов и открыл бутылку минеральной воды, использовав самые привычные для него предметы - клюшку и шайбу.
Данис Зарипов открыл бутылку с помощью клюшки и шайбы.
Видео, на котором он выполняет кистевой бросок было опубликовано на соцстранице хоккейной команды "Ак Барс".
- Что вы знаете про ювелирные броски? Данис Зарипов знает про них всё! - подписала видео пресс-служба команды.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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