Хоккеист казанского "Ак Барса" Данис Зарипов принял участие в челлендже по открытию банок и бутылок без использования рук

СЕГОДНЯ 18:23 2019-07-02T18:23:21+03:00

Он сделал это с помощью клюшки и шайбы [видео]

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Спортсмены MMA запустили в интернете челлендж, открывая бутылки без использования рук. Большинство из них делают это ударом ногой. Не прошло и суток, а подобные видео начали выкладывать тысячи людей по всему миру. Казань не стала исключением.

Так, известный хоккеист "Ак Барса" Данис Зарипов принял вызов и открыл бутылку минеральной воды, использовав самые привычные для него предметы - клюшку и шайбу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/718038" frameborder="0"></iframe> Данис Зарипов открыл бутылку с помощью клюшки и шайбы.

Видео, на котором он выполняет кистевой бросок было опубликовано на соцстранице хоккейной команды "Ак Барс".

- Что вы знаете про ювелирные броски? Данис Зарипов знает про них всё! - подписала видео пресс-служба команды.

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ИСТОЧНИК KP.RU