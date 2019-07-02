С какими вопросами татарстанцы идут на прием к депутатам «Единой России»?

СЕГОДНЯ 18:53 2019-07-02T18:53:00+03:00

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Во вторник, 2 июля, в Общественной приемной Татарстанской «Единой России» прошел открытый прием граждан. Во время таких приемных дней любой житель может без предварительной записи встретиться с депутатами Госсовета РТ и Госдумы РФ. На этот раз в проблемах, которые волнуют татарстанцев, разбирались депутат республиканского парламента, председатель бюджетного комитета Леонид Якунин, а также депутат нижней палаты федерального собрания Марат Бариев.

Жительница Казани пришла за помощью к Леониду Якунину с нетривиальной проблемой. Из-за трудных жизненных обстоятельств семья на протяжении года не могла оплачивать коммунальные платежи. Когда же платить все-таки начали, выяснилось, что по долгу в 70 тысяч рублей нагорает пеня – притом с такой скоростью, что все средства, которые женщина вносила на счет, тут же уходили на погашение процентов, а «тело» долга никак не снижалось. Леонид Якунин принял обращение казанки в работу: в ближайшее время депутат намерен обратиться за разъяснениями в управляющую компанию, администрацию района и в «Энергосбыт».

– Безусловно, управляющая компания должна была разделить платежное поручение по погашению долга и по текущим платежам, – уверен Леонид Якунин. – Человек не разобрался, за что платит, и никто ему не помог.

Депутат отметил, что подобные проблемы возникали в его практике многократно:

«Казалось бы, вопрос мог бы решить на уровне жилуправления. Но в итоге женщина вынуждена идти в приемную партии, потому что никто не может (а возможно, не хочет) нормально человеку объяснить, как правильно поступить в той или иной ситуации»

В свою очередь, на прием к депутату Госдумы РФ Марату Бариеву обратилась жительница села Куюки, инвалид II группы, которая также не может разобраться в тонкостях законодательства и из-за этого на протяжении трех лет не может получать ни необходимых ей лекарств, ни оформить положенную путевку в санаторий. Федеральный парламентарий вместе с женщиной разобрался в документации. По мнению Марата Бариева, вопрос может быть решен в течение ближайшей недели.

Также в течение одного приема к депутатам поступили вопросы от людей, которые пострадали из-за мошеннических действий риэлтора, а также от обманутых дольщиков, которые на протяжении пяти лет не могут ни получить жилье, ни вернуть средства. Каждый из вопросов был зафиксирован и поступил в работу Общественной приемной партии.

– Люди ищут в общественной приемной правды и разъяснений, – комментирует Леонид Якунин. – Задача «Единой России» порой заключается даже не в том, чтобы «совершить чудо». Во многих случаях достаточно просто помочь разобраться в законодательстве. И конечно, в Общественной приемной Партии всегда рады неравнодушным жителям, которые приходят не ради решения собственных проблем, а предлагают идеи, поправки в законодательство, чтобы сделать жизнь республики лучше.

Марат Бариев, в свою очередь, отмечает, что картина обращений постепенно меняется:

«В прошлом году на прием шло много людей, которые взяли займы в микрофинансовых организациях. Сейчас этот поток практически иссяк»

Действительно, поправки в законодательство о микрокредитовании, созданные на основе обращений граждан, позволили снять остроту проблемы. Впрочем, это не означает, что поток обращенийв Общественные приемные «Единой России» стал меньше: появились новые проблемы, которые требуют от парламентариев решения. Как сообщает зампред Госсовета РТ Римма Ратникова, в 2019 году депутаты столкнулись с валом жалоб на невыплату алиментных платежей и недостатки в выделении технических средств реабилитации инвалидов. Татарстанские единороссы уже ведут разработку поправок по обоим направлениям.

СПРАВКА

Сеть общественных приемных лидера партии «Единая Россия» Д. Медведева охватывает все 45 муниципальных районов и городских округов Татарстана. За пять лет, с 2014 по 2019 год, в общественные приемные Татарстанской «Единой России» поступило 125 тысяч обращений по различным вопросам.

ИСТОЧНИК KP.RU