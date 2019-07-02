2019-07-02T19:41:58+03:00
Экономика

Стажерская программа ВТБ Юниор стартовала в 60 городах России

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1 июля 2019 года Группа ВТБ запустила программу ВТБ Юниор, участниками которой стали лучшие выпускники российских вузов. ВТБ Юниор – это оплачиваемая стажировка для молодых специалистов в направлениях корпоративно-инвестиционного, розничного, среднего и малого бизнеса, а также в подразделениях поддержки и контроля.

Данная программа реализуется Группой ВТБ с 2011 года. В этом году она впервые проводится не только в Москве, но и более чем в 60 городах РФ. В результате в различные подразделения банка ВТБ и ВТБ Капитал вышли 222 стажера, лучшие из которых через год перейдут в штат и станут сотрудниками Группы. Все кандидаты прошли серьезный отбор и смогли пройти конкурс - 20 человек на место.

С первых дней стажеры будут работать над серьезными проектами и полностью погрузятся во внутренние процессы финансовой организации. Стажировка ВТБ Юниор – это отличная возможность для уверенного старта карьеры: у всех стажеров будет свой ментор для постановки индивидуальных целей, они смогут получить опыт работы в одном из крупнейших банков России и пройти серьезную программу обучения.

Уже в первый рабочий день все стажеры прошли вводный адаптационный курс, узнали о структуре и стратегии развития Группы ВТБ, а также получили возможность задать вопросы руководителям различных бизнес-направлений. О масштабе программы свидетельствовала видеоконференция, объединившая более 60 городов России: стажеры со всей страны смогли присутствовать онлайн на выступлениях руководителей и почувствовать себя частью большой команды.

- Программа ВТБ Юниор основана на обоюдном интересе работника и работодателя. Наш интерес заключатся в том, что программа дает нам возможность привлечь на работу молодых талантливых ребят, которые смогут в будущем укрепить нашу команду. Стажеры, в свою очередь, получают бесценный опыт работы в команде профессионалов и учатся находить решения сложных бизнес-задач. Мы можем с уверенностью сказать, что наша программа является одной из самых масштабных, реализуемых российскими банками, и планируем, что в дальнейшем она охватит еще большее количество регионов, - отметил руководитель Департамента по работе с персоналом – старший вице-президент банка ВТБ Глеб Ермаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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