Комитет по законности и правопорядку Госсовета Татарстана: главное за пять лет

СЕГОДНЯ 17:39 2019-07-02T17:39:13+03:00

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Во вторник, 2 июля, комитет по законности и правопорядку подвел итоги пятилетней работы в Госсовета Татарстана пятого созыва. За этот период 12 депутатов комитета приняли участие в разработке 64 законов республики и 755 постановлений. Также депутаты рассмотрели 711 обращений граждан и проконтролировали исполнение на местах 46 вопросов.

На республиканской партийной конференции «Единой России» 20 июня президент Татарстана Рустам Минниханов поставил перед единороссами Госсовета РТ задачу: отчитаться о проделанной работе за пять лет.

- Надо подвести итог работы нашего парламента, ведущую роль в котором играет партия «Единая Россия», – заявил глава республики. – Это отчет перед нашими гражданами – что мы сделали и какие задачи мы ставим.

На очередном заседании Комитета по законности и правопорядку Государственного совета депутаты представили итоговый отчет о проделанной работе с октября 2014 года по июлю 2019 года.

Комитет по законности и правопорядку – один из самых загруженных. Глава комитета Шакир Ягудин, член фракции «Единая Россия», отмечает, что помимо, собственно, законотворческой работы на комитет возложен целый ряд других обязанностей – в первую очередь контрольных. Так, именно комитет по законности следит за четкой реализацией плана законопроектной работы всего Госсовета Татарстана.

В 2014-2019 годах комитет Госсовета РТ по законности и правопорядку рассмотрел 69 законодательных инициатив, 64 из которых обрели статус республиканских законов. Пожалуй, наиболее резонансными из них стали республиканские инициативы «О парламентском контроле», «Об общественной палате», которые позволили расширить механизмы гражданского общества. Активисты-общественники получили новые возможности влиять на ситуацию в республике.

Еще один закон, разработанный комитетом, стал итогом широкой общественной дискуссии. Речь о возрождении института добровольных дружин. В Госсовет на протяжении ряда лет поступали обращения от предприятий и отдельных жителей с просьбами создать законный механизм работы дружинников. Ответом стал закон «Об участии граждан в охране общественного порядка». Благодаря ему сейчас в Татарстане действует 1600 дружин, в рядах которых состоит 22 тысячи добровольцев. Они помогли полиции раскрыть сотни уголовных преступлений и предотвратить десятки тысяч нарушений закона.

Стоит отметить, что комитет пристально следит за исполнением республиканского законодательства – в том числе, ориентируясь на информацию, которая поступает в ходе приемов жителей. В 2014-2019 годах комитет по законности рассмотрел 711 обращений граждан, которые поступили в адрес Госсовета РТ.

Часть из них, к примеру, содержали жалобы на чиновников, которые недостаточно оперативно реагировали на просьбы жителей, отвечают неохотно, зачастую ограничиваются отписками. Шакир Ягудин вместе с коллегами подготовил материалы по исполнению республиканского закона «О работе с обращениями граждан».

18 июня данные комитета стали предметом рассмотрены на выездном заседании Президиума Госсовета в Лаишево.

Председатель республиканского парламента Фарид Мухаметшин отреагировал на представленные данные жестко:

«Дисциплину чиновников в работе с обращениями граждан необходимо повысить в сжатые сроки»

Ни одно заседание комитета по законности не проходит без рассмотрения контрольных вопросов. Так, на заседании 2 июля депутаты заслушали доклад замруководителя исполкома Лениногорского района о том, как муниципальные власти исполняют республиканское законодательство об образовании и, в частности, закон «Об общественных воспитателях несовершеннолетних».

Дополнительные данные представило министерство по делам молодежи РТ, республиканское управление полиции и районная комиссия по делам несовершеннолетних. Обобщив все данные, члены комитета пришли к выводу, что законодательство в районе исполняется на должном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU