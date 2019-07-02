2019-07-02T17:27:42+03:00
Общество

Айрат Гатиятов по собственному желанию покинул пост замглавы Минстроя Татарстана

Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: tatcenter.ruФото: tatcenter.ru
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Заместитель главы министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Айрат Гатиятов покинул пост по собственному желанию. Соответствующее постановление от 28 июня подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Документ появился 2 июля на официальном портале правовой информации региона.

Отметим, что 30-летний Гатиятов занимал пост замглавы Минстроя Татарстана на протяжении почти четырех лет - со 2 октября 2015 года.

Напомним, что в этот вторник стало известно, что свой пост также покинул и первый замглавы Минсвязи республики Дмитрий Вандюков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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