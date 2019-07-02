2019-07-02T18:13:34+03:00
Экономика

ВТБ начинает рефинансировать автокредиты

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ВТБ запускает новую программу по рефинансированию кредитов на автомобили. Клиенты могут переоформить действующие займы любого банка под более низкую ставку – от 3% годовых, с возможностью замены транспортного средства.

Минимальная ценовые параметры в размере 3% доступны по программе trade-in. Имеющийся автомобиль может быть принят в счет стоимости приобретаемого, который может быть как новым, так и с пробегом. Максимальный размер кредита в данном случае – до 5 млн рублей. Ставка 3% доступна при оформлении страхования залога на весь срок кредита (дисконт составит 3 п.п.), полиса личного страхования (4 п.п.) и оформлении карты ВТБ «Автолюбитель» (2 п.п.). Отметим, что все услуги оформляются клиентами по желанию.

В рамках новой программы банк также предлагает рефинансирование действующего кредита без замены автомобиля и с возможностью получить наличные на любые цели. Ставка в этом случае составит от 6% годовых. Для получения займа с данными ценовыми параметрами необходимо оформление страхования залога на весь срок кредита (5,5 п.п.) и карты ВТБ «Автолюбитель» (3 п.п.). В данном случае клиентам доступны средства в размере до 3 млн рублей.

- Новое предложение уникально для клиентов, желающих рефинансировать автомобиль на более выгодных условиях и получить дополнительные средства на любые цели по процентной ставке ниже кредитов наличными. В зависимости от типа и количества оформленных по желанию клиента сервисных услуг ему предоставляются различные дисконты. Мы надеемся, что данное предложение будет востребовано среди автолюбителей, – комментирует вице-президент ВТБ, начальник управления организации продаж автокредитов Владимир Высоцкий.

Действие новой программы распространяется как на кредиты сторонних банков, так и полученные в ВТБ. Возможный срок кредитования – от года до пяти лет. Для оформления заемщику потребуется предоставить паспорт и второй документ на выбор.

ВТБ по итогам пяти месяцев провел 40 тысяч сделок на общую сумму 30 млрд рублей. Объем портфеля на 1 июня составил 112,8 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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